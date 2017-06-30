30 июня 2017, 19:48Общество В Кузнецке построят станции обезжелезивания В домах жителей Кузнецка Пензенской области скоро появится чистая вода. Городские системы водоснабжения и водоотведения передают в концессию, которая предполагает строительство двух станций обезжелезивания в срок до 31 сентября 2018 года. Депутаты Собрания представителей Кузнецка одобрили концессионное соглашение.

Депутаты Собрания представителей Кузнецка проголосовали за проект концессионного соглашения. Условия передачи в концессию городских систем водоснабжения и водоотведения разрабатывали два года. Главная цель всего предприятия - обеспечение жителей Кузнецка чистой питьевой водой. Сейчас содержание железа в ней превышает допустимые нормы. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо построить станции обезжелезивания.



«Установлены следующие сроки и объемы вложений. В срок до 31 декабря 2017 года - строительство автоматизированной модульной станции обезжелезивания воды производительностью десять тысяч кубических метров в сутки на водозабор «Южный» в городе Кузнецке. Также до 31 декабря 2017 года - изготовление проектно-сметной документации по строительству модульной станции обезжелезивания воды на водозаборе №8 города Кузнецка», - сообщил председатель комитета по управлению имуществом администрации г. Кузнецка Павел Садовников.



На водозаборе №8 работы должны завершиться до 30 сентября 2018 года. Концессионер обязуется вложить в строительство более 150 миллионов рублей. Он предоставил администрации города соответствующие гарантии. Кроме того, у фирмы есть опыт выполнения подобных задач.



«В настоящее время проекты реализуются компанией в Московской и Тамбовской областях. Активы ООО «УСП Компьюлинк» на 1 января 2017года составляли 7,36 миллиардов рублей», - отметил Павел Садовников.



Системы водоснабжения и водоотведения Кузнецка передаются в концессию на 23 года. При этом право собственности на имущество, передаваемое концессионеру, а также на созданное им за счет инвестиций остается за муниципалитетом.

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