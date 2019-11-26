В Кузнецке построят ФОК открытого типа

В городе Кузнецке Пензенской области в 2020 году будет введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Вся подготовительная работа, необходимая для того, чтобы объект включили в федеральный проект, выполнена в полном объеме.

ФОК открытого типа возведут в западном микрорайоне Кузнецка, где было футбольное поле с искусственным покрытием. Участок земли поставлен на кадастровый учет с видом использования, который позволяет возвести спортивное сооружение.

«Мы выполнили все требования. Проект для нас полезный. Получим спортивное оборудование на 25 миллионов рублей, приведем в порядок этот стадион», - рассказал глава Кузнецка Сергей Златогорский.



Следующий шаг в реализации проекта - подготовка проектно-сметной документации. Для этого из бюджета города выделено 350 тысяч рублей. Спортсооружение будет включать в себя площадку для игры в хоккей зимой и в мини-футбол летом, беговую дорожку, уличные тренажеры, прыжковую яму.