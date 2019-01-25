В Кузнецке построят еще одну станцию обезжелезивания воды

В городе Кузнецке Пензенской области запустили первую станцию обезжелезивания воды. До этого в дома поступала жидкость, в которой содержание некоторых элементов, в том числе - железа, превышало допустимые нормы. Частые поломки стиральных машин, покупка питьевой воды - об этих проблемах кузнечане теперь смогут забыть навсегда.

«Лучше, чем в Пензе. Хлоркой не пахнет», - отметил директор МУП «Водоканал» Кузнецка Валерий Горин.

А еще прозрачная и не имеет осадка. Такую характеристику дал директор «Водоканала» Кузнецка. На станции - огромные резервуары с фильтрами и множество труб, расположенных по стенам и полу. Сейчас специалисты занимаются пусконаладочными работами, но уже через пару дней контролировать процесс очистки воды будет компьютер. Инженерам останется тщательно отслеживать состояния фильтров, ведь они - самое главное на очистном сооружении.

«Фильтры покрыты изнутри специальным антикоррозийным материалом. Двухвалентное железо переходит в трехвалентное, и путем потока сверху вниз происходит его удаление», - сказал инженер-наладчик Виктор Воронянский.

В сутки на станции очищается более десяти тысяч тонн кубометров воды. Она поступает на базу сразу из восьми скважин. Специалисты отмечают, что уже на данном этапе качество воды значительно улучшилось: концентрации железа и примесей снизилась в десять раз - с 2 до 0,2 миллиграммов на литр воды.

Впечатляют и масштабы проекта, без преувеличения, долгожданного в Кузнецке. На строительство станции направлено 75 миллионов рублей при участии инвестора и регионального правительства. Администрация города готовится к сооружению второй станции.

«Для полного комплекта нужна канализационная насосная станция. Она позволит закольцевать процесс. Мы поставим перед собой такую задачу», - рассказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Не каждому населенному пункту под силу установить такое очистное сооружение. Меньшая по площади - почти в четыре раза - и по объему фильтруемой воды примерно в 30 раз, но жизненно необходимая на 100%, станция обезжелезивания появилась и в селе Пионер Кузнецкого района. Проблема качества воды обострилась в 2015 году, когда из строя вышла скважина, питавшая весь поселок.

«Вышла колонка из строя, нельзя было даже вещи постирать. А сейчас все хорошо. У меня еще фильтры старые, пока не меняла, но устраивают, могу сказать без преувеличения, такой водой раньше не было», - сказала жительница села Пионер Асия Хайрова.

Установить станцию удалось благодаря участию района в федеральной программе «Чистая вода». На постройку очистного сооружения ушло около полугода. В 2019-м к программе смогут присоединиться и другие населенные пункты.

«Откуда поступают жалобы людей, мы их анализируем, подключаем Роспотребнадзор. Он должен подтвердить, действительно ли в воде долгое время присутствуют примеси, если да, то поселение включают в программу», - рассказал глава администрации Кузнецкого района Валерий Костин.

Новые очистные сооружения в селах могут появиться уже в конце года. В районном центре приступили к подготовке проектно-сметной документации на строительство второй очереди станции обезжелезивания. После введения ее в эксплуатацию получать чистую воду смогут 100% жителей Кузнецка.