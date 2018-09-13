В Кузнецке пострадавшего в ДТП доставали из машины спасатели

В городе Кузнецке Пензенской области не поделили дорогу две легковушки.

Авария произошла 12 сентября в 19.39. На улице Строителей столкнулись Renault Logan и «Лада Гранта». По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, в результате ДТП пострадал один человек.

В группе «Подслушано Кузнецк» соцсети «ВКонтакте» пользователь опубликовал кадры с места происшествия. Видно, как пострадавшего извлекают из автомобиля спасатели, рядом уже находятся сотрудники скорой помощи, у разбитой машины лежат носилки. В каком состоянии находится мужчина, не известно.

По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».