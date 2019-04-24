В Кузнецке поставщик комуслуг рассекретил персональные данные

В городе Кузнецке Пензенской области АО «Гидромаш-групп», которая оказывает коммунальные услуги в сфере теплоснабжения, раскрыла персональные данные граждан. Делом занялась прокуратура.

Установлено, что платежные документы для оплаты коммунальных услуг, содержащие персональные данные пользователей, а именно - фамилию, имя, отчество, адрес проживания, сумму долга за оказанные коммунальные услуги, находились в открытом доступе. Квитанции лежали в развернутом виде, без конверта на первом этаже в подъезде дома № 9 по ул. Белинского, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В отношении юридического лица и исполнительного директора организации возбудили дела об административном правонарушении. Чтобы устранить нарушение, прокурор также внес представление, пишет ИА «Пенза-Пресс».