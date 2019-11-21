21 ноября 2019, 17:39Происшествия

В Кузнецке после ДТП мужчина попал в больницу

В городе Кузнецке Пензенской области иномарка сбила пешехода. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, авария произошла 20 ноября в 13:30 возле дома №137Б по улице Пензенской. За рулем автомобиля Great Wall находился 62-летний водитель. 59-летний пешеход в результате ДТП получил травмы. Его доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию, боковой интервал и скоростной режим. Пешеходам необходимо помнить, что из-за наледи на проезжей части, машины не всегда могут сразу остановиться, поэтому нужно быть особенно осторожными. Также им рекомендуют прикреплять на одежду светоотражающие элементы, чтобы водители могли увидеть их в темное время суток, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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