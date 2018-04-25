В Кузнецке посадят саженец уцелевшего в Сталинградской битве тополя

В мае в городе Кузнецке Пензенской области посадят тополь из Сталинграда и откроют сквер пограничников. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы администрации города Иван Малкин.

В Кузнецке проходит месячник оборонно-массовой и патриотической работы. В 2018 году он посвящен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также 100-летию пограничных войск, которое будет отмечаться 28 мая. Месячник включает различные акции спортивного и культурного характера.

«Пройдет открытое первенство по волейболу, баскетболу, греко-римской борьбе, борьбе и самбо, а также турнир по тяжелой атлетике», - рассказал Иван Малкин.

По словам заместителя главы администрации, 9 мая на «Холме Славы» запланировано высадить отводок уникального тополя. Он пережил одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны - Сталинградскую битву.

«Группа отделения Русского географического общества выезжает в Волгоград, откуда будет привезен саженец от единственно сохранившегося дерева на Мамаевом кургане», - пояснил заместитель главы администрации Кузнецка.



В западном микрорайоне Кузнецка к 100-летию пограничных войск в новом сквере будет установлен памятник кузнецким пограничникам. Торжества дополнят праздничный концерт и показательные выступления военных.

«Планируется пригласить подразделение быстрого реагирования, которое продемонстрирует для детей приемы рукопашного боя, задержание «нарушителя» со служебной собакой и так далее», - добавил Иван Малкин.

В майские дни в Кузнецке также состоится празднование 100-летия образования военного комиссариата города. В этой связи в городе запланировано несколько акций.