В Кузнецке полным ходом идет капремонт многоквартирных домов

В городе Кузнецке Пензенской области - в самом разгаре работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. В списке - 16 объектов. В 11 запланирован ремонт кровли, еще в пяти - приведение в порядок инженерных сетей.

Многоквартирный дом №2 по Аптечному проезду стал первым, где уже завершены работы по капремонту. Представители подрядной организации полностью заменили крышу.

«Отобраны подрядчики на до на улицах Красноармейская, 108а и 108б. Они из Пензы. По остальным процедуры торгов в разгаре. Кроме того, сейчас управляющими компаниями по пяти многоквартирным домам готовится документация для подачи заявки на перенос сроков на более ранние», - рассказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.

Если управляющие компании быстро подготовят проектно-сметную документацию на капремонт кровли на объектах, то, возможно, работы удастся выполнить уже в 2019 году.