В Кузнецке полным ходом идет капремонт многоквартирных домов

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05 мая 2019, 16:43Общество
В городе Кузнецке Пензенской области - в самом разгаре работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. В списке - 16 объектов. В 11 запланирован ремонт кровли, еще в пяти - приведение в порядок инженерных сетей.
Многоквартирный дом №2 по Аптечному проезду стал первым, где уже завершены работы по капремонту. Представители подрядной организации полностью заменили крышу.
«Отобраны подрядчики на до на улицах Красноармейская, 108а и 108б. Они из Пензы. По остальным процедуры торгов в разгаре. Кроме того, сейчас управляющими компаниями по пяти многоквартирным домам готовится документация для подачи заявки на перенос сроков на более ранние», - рассказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.
Если управляющие компании быстро подготовят проектно-сметную документацию на капремонт кровли на объектах, то, возможно, работы удастся выполнить уже в 2019 году.
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