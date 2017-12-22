В Кузнецке полицейские раскрыли поджог жилого дома

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24 декабря 2017, 11:20Общество
В дежурную часть полиции города Кузнецка Пензенской области поступило сообщение о пожаре на улице Крупской. Загорелся дом барачного типа, в котором располагались четыре квартиры. Огонь заметили жильцы соседнего дома, которые вызвали сотрудников МЧС.
В момент происшествия в одной из квартир находились пожилые люди, они успели покинуть помещение. В результате происшествия кровля строения оказалась уничтожена огнем. Одна из квартир сгорела полностью, а в двух других пострадало имущество.
«Очаг возгорания находился в одной из квартир, а его причиной стал поджог. В этой квартире долгое время никто не жил, так как владельцы недвижимости проживают за пределами Пензенской области, и за ее состоянием не следили. В помещении отсутствовали окна и двери, что позволяло беспрепятственно проникнуть внутрь», - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
После пожара владельцы трех квартир восстановили кровлю и провели ремонт. Причиненный ущерб превысил 200 тысяч рублей.
По факту умышленного уничтожения имущества сотрудники следственного отделения МВД России по городу Кузнецку возбудили уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские получили информацию о возможной причастности к совершению поджога 20-летнего кузнечанина. Подозреваемого задержали, он признался в содеянном.
Установлено, что в день происшествия молодой человек, проживающий в том же районе, решил заглянуть в заброшенную квартиру. В помещении он нашел старые тряпки и поджег их, чтобы посмотреть, как они горят. Когда огонь стал распространяться по квартире, кузнечанин ушел домой, никому не сообщив о возгорании и не предприняв никаких мер по ликвидации пожара.
Расследование уголовного дела продолжается. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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