23 июня 2017, 20:24Общество В Кузнецке подвели итоги работы за 5 лет Пять лет работы - в цифрах и фактах. В администрации Кузнецкого района Пензенской области прошло собрание, в ходе которого подвели итоги деятельности муниципального образования в период с 2012 по 2017 годы. С докладом выступил глава администрации Валерий Костин.

Основное внимание администрация Кузнецкого района в последнее время уделяла вопросам создания новых рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы, привлечению инвестиций. По словам Валерия Костина, результаты этой работы позволяют сегодня сказать, что в районе произошло значительное увеличение сельскохозяйственного и промышленного потенциала. В Кузнецком районе удается ежегодно реализовывать инвестиционные проекты. Только в 2015 году заработали сразу 11 новых предприятий. Динамично развиваться сфера придорожного сервиса.



«Мы гордимся уровнем обслуживания в данной сфере. Для примера скажу: 80% торгового оборота нам дают предприятия придорожного сервиса. В районе - 101 объект придорожного сервиса. Больше нигде вы такого не увидите», - сказал глава администрации Кузнецкого района Валерий Костин.



Также он рассказал об изменениях, которые произошли в социальной сфере и в жилищно-коммунальном хозяйстве.

«В районе построен новый детский сад на 100 мест в рабочем поселке Евлашево, и на 49 мест - в селе Сухановка. За счет проведения капитального ремонта были открыты дошкольные группы при школах сел Татарский Канадей и Большой Труев, на 40 и 60 мест соответственно», - сообщил Валерий Костин.

Позитивные перемены, по мнению главы администрации, - результат совместной работы районной власти и местных жителей. Уверенность в успешном развитии района разделил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов. В завершении чиновники ответили на вопросы собравшихся.

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