В Кузнецке подвели итоги операции «Подросток-2018»

В городе Кузнецке Пензенской области подвели итоги профилактической операции «Подросток» (0+), которая проходила в течение четырех с половиной месяцев - с середины мая до начала октября. Акция проводится ежегодно с целью предупреждения безнадзорности и правонарушений среди подростков.

В заседании приняли участие полицейские, представители от образования и здравоохранения и комиссии по делам несовершеннолетних.

Минувшее лето стало едва ли не образцовым. В Кузнецке за период действия акции не произошло ни одного случая гибели детей. Участники заседания отметили, что это связано с тем, что для несовершеннолетних удалось грамотно организовать досуг.

«В течение лета работали 14 ученических ремонтных бригад, где было задействовано 612 человек. В объединениях по благоустройству школ на учебно-опытных участках работали 2310 школьников. На организацию временного трудоустройства в летний период в бюджете города было предусмотрено 835 тысяч рублей. Исходя из этой суммы, было трудоустроено 285 несовершеннолетних», - рассказала ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Наталья Стасько.



После ремонтных и работ по благоустройству - собрания, рейды, игры, концерты и не только. В мероприятиях оперативно-профилактической операции «Подросток» были задействованы полицейские, представители от образования и здравоохранения, комиссии по делам несовершеннолетних. При подведении итогов минувшего лета заместитель главы администрации Кузнецка Иван Малкин озвучил главные цели и задачи на следующее.

«Детей, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, программе ДЕСОП [дети в социально опасном положении] и на внутришкольном учете, необходимо обеспечить стопроцентной занятостью. В том числе - трудовой, с выплатой заработной платы из бюджета, как мы это делаем на протяжении последних лет», - сказал он.

В завершенье заседания Иван Малкин поблагодарил всех, кто принимал участие в организации летнего отдыха детей в 2018 году.