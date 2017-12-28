В Кузнецке подвели итоги Года экологии

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28 декабря 2017, 19:37Общество
В 2017-м в городе Кузнецке Пензенской области состоялось множество экологических акций. Их участники подняли актуальные проблемы сохранения природы. В завершение года «зеленая» тема по-прежнему находит отражение в мероприятиях городских учреждений образования и культуры.
«Земля – наш общий дом» - так называется экологический проект кузнецкой школы №14. В декабре каждый класс подготовил и представил выступление агитбригады на тему защиты природы. Шесть лучших номеров вошли в программу гала-концерта, который прошел в спортивном зале школы.
«Проходит 2017 год, год, который был посвящен экологии. Все мы помним, что экология – это наука о нашей земле, и ребята приготовили выступления на эту тему», - сказала директор школы №14 Кузнецка Юлия Чернышова.
Одни участники акцентировали внимание на красоте окружающего мира, другие говорили о вреде, который наносит природе человек. Завершился концерт выступлением совместного хора школьников и учителей.
«Вы молодцы! От того, как мы будем беречь нашу природу зависит, как мы будем жить дальше. Я думаю, что у нас растет достойная смена, которой можно отдать нашу землю, наш общий дом», - сказал депутат Законодательного Собрания Пензенской области Владимир Кириллов.
Доброе отношение к природе начинает воспитываться в семье. Кузнечане стали участниками традиционного новогоднего конкурса, который проводят сотрудники центральной городской библиотеки. В 2017 году он был посвящен защите окружающей среды.
Конкурс состоял из пяти заданий. В том числе, участники должны были дать правильные ответы на вопросы викторины. Команды показали хорошие знания. Первое место досталось семье Громовых, которая представляла детскую библиотеку Кузнецка.
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