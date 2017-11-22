22 ноября 2017, 16:04Происшествия

В Кузнецке под колесами «Нивы» оказались две бабушки

В городе Кузнецке Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла напротив дома №138 по улице Калинина. 64-летний водитель «ВАЗ-21214» сбил двух пожилых женщин 75 и 83 лет. Обе пенсионерки получили травмы и были доставлены в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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