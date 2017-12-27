27 декабря 2017, 11:04Происшествия В Кузнецке «Нива» сбила подростка В городе Кузнецке Пензенской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла на улице Пензенская. «ВАЗ-2121», за рулем которого был 57-летний водитель, сбил подростка.

В результате пострадавшую доставили в больницу.

По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

просмотров 147

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: