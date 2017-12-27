В Кузнецке «Нива» сбила подростка

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 декабря 2017, 11:04Происшествия
В городе Кузнецке Пензенской области произошло дорожно-транспортное происшествие.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла на улице Пензенская. «ВАЗ-2121», за рулем которого был 57-летний водитель, сбил подростка.
В результате пострадавшую доставили в больницу.
По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
27 декабря 2017, 17:58В Пензе наградили лучших работников предприятий
27 декабря 2017, 17:04В пензенском перинатальном центре будут проводить ЭКО
27 декабря 2017, 17:04Белозерцев вошел в топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров
27 декабря 2017, 16:37В Пензе открылась женская консультация на ул. Пушкина
27 декабря 2017, 16:04Треть пензенцев имеет избыточную массу тела
27 декабря 2017, 15:34Пензенская область - лидер в ПФО по продолжительности жизни
27 декабря 2017, 15:07Более 150 пензенских детей-инвалидов получили дистанционное образование
27 декабря 2017, 14:36В Кузнецке вынесли приговор по факту массового отравления ромом