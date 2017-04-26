26 апреля 2017, 18:32Общество В Кузнецке почтили память погибших после ликвидации аварии на ЧАЭС Среди тех, кому 31 год назад в Чернобыле пришлось принимать участие в ликвидации последствий самой страшной техногенной аварии XX века, были и кузнечане. Для них уже стало традицией приходить 26 апреля на площадку у памятного знака, чтобы почтить память земляков, не доживших до наших дней.

К 31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС на плите памятного знака появились три новых фамилии. Это значит, что в мир иной ушли еще три человека, которые в конце 80-ых вели сражение с невидимым врагом – радиацией. Поставленные задачи они выполнили ценой собственной жизни.



«Главная заслуга ветеранов-ликвидаторов заключается в том, что уже 31 год подобного на нашей территории нет», - сказал глава администрации г. Кузнецка Сергей Златогорский.

В Кузнецке проживает 52 человека, которые не понаслышке знают, что такое Чернобыль.



«Благодарность всем тем, кто принимал участие в ликвидации аварии, тем, кто не дожил до этого дня, светлая память им», - сказал участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Иван Павлик.



Сегодня сами ликвидаторы нуждаются в поддержке и помощи, которую находят в лице местных властей.



«С какими бы вопросами мы не обращались, хоть в администрацию, хоть в соцзащиту, всегда мы получаем только положительный результат. И от вдов большое спасибо, что не забывают и чтят память наших мужей», - отметила вдова участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Вера Булаева.



В завершение мероприятия кузнечане возложили цветы и венки к памятному знаку.

Общество

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