В Кузнецке планируют привить от гриппа 3000 детей

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20 октября 2017, 19:48Общество
В Кузнецк Пензенской области поступила вторая партия вакцины против гриппа. Планируется, что в течение двух с половиной недель прививки получат около 3000 мальчишек и девчонок в возрасте до 18 лет. Иммунизация ведется в детских садах и школах города.
У школьных медиков Кузнецка - горячая пора. В медпункт в течение дня непрерывным потоком небольшими группами заходят учащиеся различных классов. Большинство из них прививается от гриппа уже не в первый раз.
Того, что сами школьники осознают важность и необходимость прививки - мало. Нужно, чтобы это хорошо понимали, в первую очередь, их родители. Соответствующая работа ведется едва ли не с первых дней учебного года.
«Проводим собрания в классах и по школе, где я рассказываю о вакцине, о том, какой грипп надвигается, какие осложнения могут быть. Родители пишут согласие, а те, кто против – отказ», - пояснила фельдшер школы №8 Кузнецка Валентина Филатова.
Как утверждают врачи, ребятам, которые получили прививку, в ближайшие месяцы простуда не страшна.
«По информации 2016 года, те, кого мы прививали, если и заболевали, то это в легкой степени проходило. Конечно, 100% защиты прививка дать не может, но она защищает от осложнений, которые возможны после возникновения заболеваний у ребенка», - рассказала заведующая отделением кузнецкой межрайонной детской больницы Лариса Потапова.
Всего в Кузнецке по итогам первого и второго этапов вакцинации будет привито около 9000 мальчишек и девчонок в возрасте до 18 лет. Эту работу медики должны завершить до 7 ноября.
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