20 октября 2017, 19:48Общество В Кузнецке планируют привить от гриппа 3000 детей В Кузнецк Пензенской области поступила вторая партия вакцины против гриппа. Планируется, что в течение двух с половиной недель прививки получат около 3000 мальчишек и девчонок в возрасте до 18 лет. Иммунизация ведется в детских садах и школах города.

У школьных медиков Кузнецка - горячая пора. В медпункт в течение дня непрерывным потоком небольшими группами заходят учащиеся различных классов. Большинство из них прививается от гриппа уже не в первый раз.

Того, что сами школьники осознают важность и необходимость прививки - мало. Нужно, чтобы это хорошо понимали, в первую очередь, их родители. Соответствующая работа ведется едва ли не с первых дней учебного года.

«Проводим собрания в классах и по школе, где я рассказываю о вакцине, о том, какой грипп надвигается, какие осложнения могут быть. Родители пишут согласие, а те, кто против – отказ», - пояснила фельдшер школы №8 Кузнецка Валентина Филатова.

Как утверждают врачи, ребятам, которые получили прививку, в ближайшие месяцы простуда не страшна.

«По информации 2016 года, те, кого мы прививали, если и заболевали, то это в легкой степени проходило. Конечно, 100% защиты прививка дать не может, но она защищает от осложнений, которые возможны после возникновения заболеваний у ребенка», - рассказала заведующая отделением кузнецкой межрайонной детской больницы Лариса Потапова.

Всего в Кузнецке по итогам первого и второго этапов вакцинации будет привито около 9000 мальчишек и девчонок в возрасте до 18 лет. Эту работу медики должны завершить до 7 ноября.

Общество

просмотров 161

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: