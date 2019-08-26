В Кузнецке планируют до конца года расширить два дошкольных учреждения

В городе Кузнецке Пензенской области до конца 2019 года планируют возвести новые корпуса при двух детских садах. Расширение дошкольных учреждений образования позволит избавиться от очереди в ясельные группы. Сейчас она составляет порядка 100 человек.

Строительство нового корпуса детского сада №28 в Кузнецке идет полным ходом. Подрядная организация смонтировала фундамент, выполнила работы так называемого нулевого цикла. Во второй половине августа темпы строительства возросли. На объекте стало больше каменщиков, кладку стен выполняют специалисты двух организаций.

«Подрядчик немного притормаживал. Сейчас мы усилили эту работу, и на субподряд вышла местная строительная организация. Теперь все идет гораздо активнее, и я полагаю, что задача будет выполнена вовремя. Это важно для того, чтобы семьи имели возможность определить детей в ясли, мамы могли выйти на работу», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Доля городского бюджета в финансировании строительства нового корпуса - порядка десяти миллионов рублей. Еще примерно 40 миллионов выделено из областной казны. Кроме того, регион взял на себя основное бремя расходов на возведение корпуса и для другого детского сада.

«Еще один пристрой будет у детского сада №29 в южном микрорайоне . Проект, который сейчас проходит экспертизу, также рассчитан на 60 мест», - рассказала начальник управления образования Кузнецка Лариса Борисова.

Городские власти рассчитывают, что за счет сдачи в эксплуатацию двух новых корпусов удастся ликвидировать срочную очередь в детские сады. Сейчас она составляет порядка 100 человек. Оба объекта планируют сдать к середине декабря.