В Кузнецке пенсионер на мопеде угодил в аварию

Установлено, что около дома № 17 по улице Кирова не смогли поделить дорогу Renault Duster, за рулем которого был 50-летний водитель, и мопед марки «Атлант». Двухколесным транспортным средством управлял 70-летний пенсионер.

Пожилой мужчина в результате столкновения получил травмы, его доставили в больницу, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области.

По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».