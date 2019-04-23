В Кузнецке пенсионер на мопеде угодил в аварию

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23 апреля 2019, 17:08Происшествия
В городе Кузнецке Пензенской области утром 22 апреля произошло ДТП.
Установлено, что около дома № 17 по улице Кирова не смогли поделить дорогу Renault Duster, за рулем которого был 50-летний водитель, и мопед марки «Атлант». Двухколесным транспортным средством управлял 70-летний пенсионер.
Пожилой мужчина в результате столкновения получил травмы, его доставили в больницу, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области.
По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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