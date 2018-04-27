В Кузнецке пенсионер лишился головы, упрекая сына в безделии

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27 апреля 2018, 16:38Криминал
Жителя города Кузнецка Пензенской области подозревают в убийстве отца.
По данным следствия, в начале октября 2016 года мужчина поссорился с отцом из-за того, что пенсионер упрекал сына в том, что он нигде не работает.
Во время ссоры сельчанин отрубил отцу голову. Затем в подполе дома он спрятал его тело.
Спустя некоторое время родственники начали искать пенсионера. Они вызвали сотрудников полиции. Тело обнаружили во время осмотра дома.
«Судебной психолого-психиатрической экспертизой установлено, что в момент совершения общественно опасного деяния психическое состояние мужчины лишало его способности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Уголовное дело направили в суд для применения к кузнечанину принудительных мер медицинского характера, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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