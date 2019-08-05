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05 августа 2019, 19:19Общество
В городе Кузнецке Пензенской области в последние месяцы резко возрос объем средств, направленных на обеспечение безопасности и комфорта участников дорожного движения. В частности, там продолжается модернизация автопарка общественного транспорта, установка светофоров и защитных ограждений. Об этом шла речь на заседании коллегии городской администрации.
В ближайшее время в Кузнецке ожидают поступления современных автобусов. Сейчас новая техника работает полностью на трех маршрутах и частично - на одном. Модернизация автопарка стала одной из главных тем на коллегии в кузнецкой администрации.
«Это выражается в замене и повышении качества подвижного состава. Есть определенные подвижки в плане улучшения организации. Сейчас наша главная задача – подготовить конкурсную документацию по обслуживанию 11 маршрутов», - рассказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.
С победителями конкурса будет подписан муниципальный контракт, в котором городские власти планируют прописать более жесткие требования к соблюдению правил перевозок. Немало изменений ожидается и в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Бюджет на реализацию муниципальной программы, в рамках которой приобретают и устанавливают необходимые технические средства, с 2017 года увеличился вдвое. В 2018-м сумма составляет 4 миллиона 200 тысяч рублей. Часть средств уже освоена.
«Выполнено дооборудование светофорного объекта на перекрестке улиц Кирова и Стекловской. Установлена пешеходная секция. Вблизи школ №4, №6, №8, №14 и гимназии №9 размещены светофоры «Т-7», - сказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.
Кроме того, на одном из пяти перекрестков города, где чаще всего происходят ДТП, планируют установить металлические ограждения.
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