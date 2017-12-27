В Кузнецке отметили День энергетика

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27 декабря 2017, 19:41Общество
В дома жителей города Кузнецка Пензенской области бесперебойно подаются и тепло, и электроэнергия, а возникающие аварии на сетях ликвидируются в кратчайшие сроки. В этом заслуга городских энергетиков, которые 22 декабря отметили свой профессиональный праздник.
Быть энергетиком – нелегкий и ответственный труд. На плечи специалистов муниципального предприятия «Горэлектросеть» в 2017 году выпала значительная нагрузка. Они обеспечивали передачу электроэнергии, занимались содержанием системы уличного освещения и прокладкой новых линий.
«Кузнецкие энергетики встречают Новый год с хорошим настроением, потому что все задачи на этот год выполнены. Кроме поддержания города в работоспособном состоянии, был выполнен ряд проектов, связанных с развитием города и подключением новых абонентов, объектов», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.
Теплоснабжающим организациям удалось качественно подготовиться к отопительному сезону. Руководители организаций поблагодарили свои коллективы за добросовестную работу.
«Рад, что все живы-здоровы, улыбаются, вовремя получают зарплату. Хочу, чтобы не было аварий, не было ЧП и все спокойно ночью спали», - сказал директор муниципального предприятия «Горэлектросеть» Олег Книжников.
Лучших представителей отрасли удостоились благодарственными письмами и почетными грамотами от губернатора области, Законодательного Собрания, администрации Кузнецка и городского Собрания представителей. Завершился вечер праздничным концертом.
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