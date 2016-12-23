23 декабря 2016, 18:32Общество В Кузнецке отметили День энергетика В городе Кузнецке Пензенской области отметили День энергетика. Накануне профессионального праздника поздравления звучали в адрес работников муниципального предприятия «Горэлектросеть».

Для жителей Кузнецка новогодний призыв «Елочка, гори!» мог бы остаться пустым звуком, если бы не работники муниципального предприятия «Горэлектросеть». Монтаж праздничной иллюминации на главной елке города, конечно, – далеко не самое важное их дело. Куда важнее - передача электроэнергии, содержание и модернизация системы уличного освещения и энергоснабжение города в целом.

«Был создан и поддерживается на плаву этот огромный производственно-технологический комплекс. И есть люди, которые, если что, ночью, днем, неважно, в какие погодные условия, поднимутся, приедут, отремонтируют, восстановят, и все будет нормально», - сказал глава администрации г. Кузнецка Сергей Златогорский.

С профессиональным праздником работников «Горэлектросети» поздравляли в музыкальном колледже Кузнецка. Работа энергетиков требует собранности и аккуратности и нередко связана с риском.



«Высоковольтные испытания кабелей от 24 тысяч до 36 тысяч киловатт, испытание подстанций, поиск повреждений, изоляцию испытываем, заземление, проводку», - рассказал о своей работе электромонтер муниципального предприятия «Горэлектросеть» Дмитрий Исаев.

«Горэлектросеть» – коллектив со славной историей. Александр Шичков проработал на предприятии более 25 лет, однако по-прежнему ощущает себя частью коллектива.



«Уверен в том, что достигнутые успехи никогда не растеряются. А профессионализм, как говорится, остается навсегда. Я горжусь своим коллективом и тем, что сегодня опять нахожусь среди своих», - сказал ветеран отрасли энергетики Кузнецка Александр Шичков.

Для виновников торжества организовали праздничный концерт. Лучшие сотрудники предприятия получили благодарственные письма и почетные грамоты от руководства города.

Общество

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