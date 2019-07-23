В Кузнецке открылся завод по производству поролона

В городе Кузнецке Пензенской области произошло событие общероссийского масштаба. Там официально открылся завод по производству поролона. По своим характеристикам его можно смело назвать одним из крупнейших не только в России, но и в Европе. При этом производственные мощности планируют только наращивать.

Завод строился два года. Инвестиции в проект составили более полутора миллиардов рублей. На новом предприятии трудятся более 100 кузнечан.

«Раньше с мебелью работал. Здесь - стабильность, интересно. Пока работаем в дневную смену, но, как говорят, будет еще вечерняя», - рассказал работник завода Дмитрий Баженов.

Пока запущена первая производственная мощность, которая будет выдавать до 30 тысяч тонн продукции в год. Со временем эта цифра вырастет до 55. Такое масштабное производство могло развернуться в соседнем, Самарском регионе, но руководство Пензенской области оказалось более успешным в переговорах с инвестором, и в итоге выбор пал на Кузнецк.

«Хотел еще раз поблагодарить фонд развития промышленности, который предоставил нам льготные кредиты, благодаря этому мы смогли построить этот завод. Не секрет, что на сегодняшний день в экономике - достаточно непроста и сейчас сложнее что-то», - отметил совладелец компании «Фомлайн» Артур Согомонян.

Тем не менее, планы впечатляют. На следующем этапе на производственной площадке собираются наладить выпуск матрасов. Компания-инвестор и дальше сможет рассчитывать на поддержку региональных властей.

«Беру на себя все обязательства, предусмотренные федеральным законодательством, по налоговым преференциям для производства, чтобы вы как можно быстрее встали на ноги. Уверен, что депутаты поддержат», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

После церемонии открытия завода причастные к строительству предприятия специалисты получили благодарственные письма от губернатора и правительства Пензенской области.