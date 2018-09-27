В Кузнецке открылся духовно-просветительский центр

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27 сентября 2018, 19:09Образование
Школьники города Кузнецка Пензенской области будут получать православное образование в современных классах. При Вознесенском кафедральном соборе открылся духовно-просветительский центр, в котором занимаются уже 70 ребят.
Право перерезать ленточку и открыть центр доверили его юным воспитанникам. Мальчишки и девчонки первыми сели за парты в новых классах. На строительство направили средства, полученные по результатам конкурса Федерального агентства по делам национальностей.
«Уверен, что дети, которые будут учиться в этом центре, получат хорошее образование и воспитание, будут хорошо относиться к истории государства Российского», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
После церемонии открытия епископ Кузнецкий и Никольский Нестор провел молебен и освятил здание. Занятия со школьниками будут проходить в четырех учебных классах, соответствующих современным стандартам образования. Ребята будут изучать богословие, историю православия, заниматься рукоделием и вокалом.
«Сегодня зазвучат детские голоса, которые будут радовать нас, а мы будет передавать им опыт нашего народ, веры и культуры», - сказал епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.
В будущем в духовно-просветительском центре планируется открыть музей Кузнецкой епархии, образовательные курсы для священнослужителей и преподавателей православной культуры, а также проводить выставки и социально-значимые мероприятия.
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