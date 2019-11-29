В Кузнецке открыли универсальную площадку для сдачи норм ГТО

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил с рабочим визитом Кузнецкий район. Он принял участие в торжественном открытии спортивной площадки для сдачи норм ГТО, установленной в рамках национального проекта «Демография». Также глава региона осмотрел строящиеся объекты - новый корпус детского сада и дополнительный цех на поролоновом заводе, который начнет работать летом 2020 года.

Представители власти провели короткую спортивную разминку вместе с детьми. В Кузнецке - немало спортсменов. Для активных ребят на территории школы №15 по региональному проекту «Спорт - норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография», инициированном президентом Владимиром Путиным, установили уличные тренажеры.

«Будем выделять средства, ремонтировать школы, социально-культурно-бытовые объекты, создавать спортивные сооружения для того, чтобы у ребят была возможность получиться хорошее, достойное образование», - сказал губернатор.

Спортивная площадка для сдачи норм ГТО вмещает 53 уличных тренажера для круглогодичных занятий. Причем подойдут они всем, даже людям с ограниченными возможностями здоровья. Для маломобильных граждан подобный комплекс на территории Кузнецка установлен впервые.

Следующей точкой в рамках визита главы региона в Кузнецк стал новый корпус детского сада №28. Сейчас он находится на завершающей стадии строительства: идет монтаж кровли, сетей канализации, водо-, тепло- и электроснабжения, внутренняя отделка помещений, благоустройство прилегающей территории, установка уличного освещения. Финансирование было выделено из областного и муниципального бюджетов.

Новый корпус детского сада рассчитан на 60 детей. По плану ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. Уже закуплены столовые приборы, мебель, музыкальные инструменты. Иван Белозерцев напомнил, что родители не должны вкладывать свои средства.

Проблему трудоустройства в городе тоже постараются решить в ближайшее время - сейчас идет строительство дополнительного цеха на заводе по производству поролона.

В настоящий момент на предприятии производят около 700 тонн продукции в месяц. Строительство дополнительного корпуса начали в сентябре. Объем инвестиций составил более одного миллиарда рублей. Объект планируют ввести в эксплуатацию в июле 2020. На новой площадке предусмотрено 200 рабочих мест.