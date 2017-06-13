13 июня 2017, 19:38Общество В Кузнецке открыли обновленную Доску почета В ходе празднования Дня города в Кузнецке открыли обновленную Доску почета. В галерею занесли 18 имен жителей города и столько же названий предприятий.

Швея, обувщик, врач, пекарь, водитель, спортсмен, следователь, специалист по социальной работе, прораб, методист – фотографии людей этих профессий теперь есть на Доске почета Кузнецка.



«Здесь, прежде всего, будут чествоваться люди труда, обычные «рабочие лошадки», те, кто своими руками дает результат», - сказал глава администрации г. Кузнецка Сергей Златогорский.



В Галерею почета и славы занесли также названия частных и бюджетных организаций и предприятий. Награды вручили их руководителям.



«Я хочу сказать, что это достойное место для нашего коллектива, они работают день и ночь, все в городе об этом знают. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов. Это самый лучший коллектив в городе», - отметил директор муниципального предприятия «Дорсервис» Рафик Баишев.



На Доску почета Кузнецка были занесены имена 18 жителей города. Глава администрации города Сергей Златогорский отметил, что эти люди достойный пример для всего Кузнецка.



«Все, что намечено, будем делать. Что не получается – потренируемся, получиться. Будем жить, работать, все у нас будет хорошо», - заявил Сергей Златогорский.



Имена кузнечан и названия предприятий будут красоваться на городской Доске почета в течение года. В следующий раз галерею обновят в рамках празднования Дня города и Дня России.

Общество

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