В Кузнецке открыли мемориальную доску Людмиле Лозицкой

Кузнецких школьников с началом нового учебного года поздравили министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан и художественный руководитель драмтеатра Сергей Казаков. Они побывали на линейке в школе №6, а в лицее №21 приняли участие в открытии мемориальной доски в честь Народной артистки РСФСРЛюдмилы Лозицкой.

На торжественную линейку кузнецкие мальчишки и девчонки пришли в обновленную школу. Летом в ней провели масштабный ремонт. Заново перекрыта крыша, до неузнаваемости изменились кабинеты физики, химии и математики, созданы идеальные условия для изучения точных наук.

«Кабинеты отремонтированы, оснащены современным лабораторным демонстрационным оборудованием. Надеюсь, вы по достоинству это оцените и приступите к учебе с еще большим рвением», - сказала директор школы №6 Елена Ладина.

«От усвоения знаний и отношения к учебному процессу во многом зависит ваша судьба, будущее ваших близких, города Кузнецка и Пензенской области в целом», - отметил Алексей Качан.

Первый звонок прозвучал, и школьники разошлись по классам, где с ними пообщались почетные гости - министр областного правительства Алексей Качан и художественный руководитель областного театра драмы Сергей Казаков. Затем делегация отправилась в лицей №21. На фасаде учебного заведения разместилась мемориальная табличка, которая призвана увековечить память об одной из самых известных выпускниц. В 1941 году железнодорожную школу №1, такое название тогда носил лицей, окончила будущая Народная артистка РСФСР Людмила Лозицкая.

«Она была другом нашей семьи, дружила с моими родителями, поэтому кроме знания, что был такой человек, артист, знаем ее лично. Она была очень интересной, целостной, неугомонной, творческой и порядочной», - рассказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

«Я сам из Саратова и в Пензу попал, в драматический театр, потому что с детства слышал, что в этом городе есть Людмила Лозицкая. Это правда. Все Поволжье говорило о ней. Это был уникальный человек», - сказал Сергей Казаков.

Во время общения со школьниками гости отметили, что Людмила Лозицкая - пример для молодежи. Будучи уроженкой провинциального города, она достигла огромных успехов на сцене, в тоже время сохранив верность и привязанность к малой Родине.

Торжественное собрание завершилось выступлением юной кузнецкой артистки, которая исполнила монолог из спектакля, в котором в свое время блистала Людмила Лозицкая.