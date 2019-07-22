В Кузнецке открыли крупный завод по производству поролона

22 июня в городе Кузнецке Пензенской области открыли один из крупнейших в Европе заводов по производству поролона.

На церемонии открытия присутствовал губернатор Иван Белозерцев и спикер пензенского парламента Валерий Лидин.

«Мы открываем самый крупный в Европе и России завод по производству поролона. Создаем рабочие места, понимаем, что продукцию будем поставлять на экспорт и в другие регионы страны. Инвестора ждали на площадках в соседних субъектах. Но он поверил нам и построил предприятие здесь, в Кузнецке, городе, который славится своими промышленными традициями», - сказал он.

Председатель совета директоров компании по производству поролона «Фомлайн» Артур Согомонян отметил, что Пензенский регион выполняет все договоренности по поддержке производства.

На заводе в Кузнецке создали 109 рабочих мест. Он рассчитан на производственную мощность до 30 тыс. тонн продукции в год. Объем инвестиций составил 1,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе облправительства.

После открытия завода по выпуску пенополиуретана (поролона) в 2020 году планируется запуск производства матрасов на той же площадке, пишет ИА «Пенза-Пресс».