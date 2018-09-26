26 сентября 2018, 17:37Общество

В Кузнецке открыли духовно-просветительский центр

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в открытии духовно-просветительского центра Кузнецкой епархии Русской Православной церкви.

В центре открыли воскресную школу, разместили православные молодежные патриотические клубы, планируется организовать образовательные курсы для священнослужителей и преподавателей, проводить выставки, социально значимые мероприятия. Также в планах - открыть музей Кузнецкой епархии.

В новом здании оборудованы специальные комнаты для обеспечения безопасности детей, где предусмотрены меры спасения в случае возникновения пожара. Имеется подъемное устройство для инвалидов, сообщает пресс-центр облправительства.

«Важно, чтобы у нашей молодежи была возможность посещать не только культурные и спортивные объекты, но и вот такие просветительские центры, где воспитывают уважительное отношение к истории Российского государства, приобщают к православной культуре, учат почитать родителей. В этом году мы приступили к строительству аналогичного центра в Никольском районе, будем создавать духовно-просветительские центры и в других муниципальных образованиях области», - отметил губернатор.

Иван Белозерцев осмотрел помещения нового центра, посетил занятия воскресной школы по лепке, рукоделию и вокалу, пообщался с воспитанниками. В дар вновь открытому православному центру он передал икону и книги для библиотеки, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/society/109939/

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