В Кузнецке открыли духовно-просветительский центр

В центре открыли воскресную школу, разместили православные молодежные патриотические клубы, планируется организовать образовательные курсы для священнослужителей и преподавателей, проводить выставки, социально значимые мероприятия. Также в планах - открыть музей Кузнецкой епархии.

В новом здании оборудованы специальные комнаты для обеспечения безопасности детей, где предусмотрены меры спасения в случае возникновения пожара. Имеется подъемное устройство для инвалидов, сообщает пресс-центр облправительства.

«Важно, чтобы у нашей молодежи была возможность посещать не только культурные и спортивные объекты, но и вот такие просветительские центры, где воспитывают уважительное отношение к истории Российского государства, приобщают к православной культуре, учат почитать родителей. В этом году мы приступили к строительству аналогичного центра в Никольском районе, будем создавать духовно-просветительские центры и в других муниципальных образованиях области», - отметил губернатор.

Иван Белозерцев осмотрел помещения нового центра, посетил занятия воскресной школы по лепке, рукоделию и вокалу, пообщался с воспитанниками. В дар вновь открытому православному центру он передал икону и книги для библиотеки, пишет ИА «Пенза-Пресс».