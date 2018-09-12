В Кузнецке открылась выставка, посвященная декаде землячества

В городе Кузнецке Пензенской области есть художники, которых с полным правом можно назвать настоящими мастерами. В этом смогут убедиться посетители центральной городской библиотеки имени Радищева. Там открылась выставка работ кузнецких художников, которую приурочили к «Декаде землячества» (0+).

Каждый посетитель общегородской выставки работ кузнецких художников найдет для себя что-то свое, новое, своеобразное и неповторимое, от чего невозможно отвести взгляд. Способность видеть необычное в обычном, умение работать в различных жанрах и техниках продемонстрировали кузнецкие мастера кисти.

«Работы выполнены акварелью в определенной технике и колорите. Мне она интересна тем, что помогает передать настроение», - рассказала участник общегородской художественной выставки Екатерина Кожевникова.

На выставке также представлены работы Александра Алферова, Татьяны Махт, Александра Краюшкина, Георгия Баранникова и не только. В экспозицию зала центральной городской библиотеки имени Радищева вошли картины более 20 местных художников.

«Живописцы работают маслом, карандашом и акварелью. Можно сказать, что кузнецкие художники представили на выставке все виды изобразительного искусства», - сказала сотрудник центральной городской библиотеки имени Радищева Татьяна Военкова.

На написание картин художников вдохновляют более всего красоты малой Родины. На картинах узнаются окрестности близлежащих сел. Они прекрасны во все времена года, что и постарались отобразить кузнецкие художники. Что касается городских пейзажей, то на холстах нашли свое отражение виды Вознесенского кафедрального собора, а также заснеженного парка. На вернисаже глава администрации Сергей Златогорский отметил, что Кузнецк становится городом художников.

«В таком маленьком городе столько мастеров высокого уровня. Это не всем дано, приятно смотреть на их творчество», - сказал он.

По мнению главы администрации, с местными художниками и их работами, в первую очередь, необходимо знакомить подрастающее поколение. В частности, Сергей Златогорский предложил приглашать мастеров на уроки в школы. А для всех любителей живописи выставка в детской библиотеке будет в течение месяца.