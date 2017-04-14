В Кузнецке открылась выставка детских работ «Вечная природы красота»

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14 апреля 2017, 19:33Культура
В стенах библиотеки семейного чтения города Кузнецка Пензенской области открылась выставка работ «Вечная природы красота» (0+). В первую очередь, она приурочена к Году экологии. Своим творчеством юные художники хотят обратить внимание горожан на красоту окружающего мира и необходимость беречь природу.
Любовь к творчеству и доброе отношение к окружающей среде объединили участников конкурса рисунков «Вечная природы красота». Всего свои работы в библиотеку семейного чтения Кузнецка представили 230 человек – школьники и воспитанники дошкольных учреждений.
«Я нарисовала трех котят. Мой рисунок называется «Белое войско». Срисовывала с котят у моей бабушки, там - три белых котенка с белыми глазами», - рассказала участница конкурса Алина Яшкина.
Котята, белки, попугаи, лошади, березы – все юные кузнечане изобразили с любовью. Лауреатов творческого конкурса жюри определяло в пяти номинациях: «Прекрасное растение», «В мире животных», «Бескрайние российские просторы», «Любимый уголок родного края» и «Времена года».
«У вас получилось изобразить красоту русской природы во все времена года. И белоснежная зима с яркой рябиной на снегу, и золотая осень, и разноцветное лето с яркой радугой, и прелесть весеннего леса. И даже проталины, которые появляются весной, у вас получились красивыми. Молодцы!» - обратилась к участникам конкурса главный библиотекарь филиала №8 Кузнецкой центральной городской библиотеки Елена Казакова.
Без наград не остался никто из участников конкурса. Некоторые свою любовь к природе выразили еще раз, прочитав стихотворения.
Выставка лучших работ юных художников «Вечная природы красота» будет работать в читальном зале библиотеки семейного чтения Кузнецка еще несколько недель.
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