В Кузнецке опрокинулся мопед

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05 июля 2019, 17:39Происшествия
В городе Кузнецке Пензенской области произошла авария.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 4 июля в 15.10 напротив дома №20 по улице Белинского мопед «Альфа», которым управлял 65-летний мужчина, опрокинулся на проезжую часть.
В результате аварии пострадал водитель. Пенсионер получил множество травм. Его доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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