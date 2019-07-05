В Кузнецке опрокинулся мопед

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 4 июля в 15.10 напротив дома №20 по улице Белинского мопед «Альфа», которым управлял 65-летний мужчина, опрокинулся на проезжую часть.

В результате аварии пострадал водитель. Пенсионер получил множество травм. Его доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».