03 июля 2017, 10:39Происшествия В Кузнецке опрокинулся квадроцикл, пострадали люди В городе Кузнецке Пензенской области произошло ДТП.

Авария произошла на улице Пензенской. Опрокинулся квадроцикл Yamaha Grizzly. В ДТП пострадали несколько человек. О количестве и состоянии пострадавших не сообщается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, к ликвидации последствий привлекались три человека и спецтехника, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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