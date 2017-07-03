В Кузнецке опрокинулся квадроцикл, пострадали люди

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03 июля 2017, 10:39Происшествия
В городе Кузнецке Пензенской области произошло ДТП.
Авария произошла на улице Пензенской. Опрокинулся квадроцикл Yamaha Grizzly. В ДТП пострадали несколько человек. О количестве и состоянии пострадавших не сообщается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, к ликвидации последствий привлекались три человека и спецтехника, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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