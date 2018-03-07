В Кузнецке определили лучшего воспитателя и учителя года

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07 марта 2018, 19:23Образование
В городе Кузнецке Пензенской области по-прежнему нет недостатка в талантливых и креативных учителях. Именно такие претенденты на победу вышли в финал городского этапа всероссийских конкурсов «Учитель года-2018», «Воспитатель года-2018». Жюри пришлось выбирать из равных как по возрасту, так и по силам участников.
Педагогический стаж Юлии Грошевой - 11 лет. Из них последние восемь она работает в школе №17. Не так давно преподавателя английского языка признали «Учителем года». Но главное, уверен педагог, не статус: важно, чтобы ее кропотливый труд помог школьникам во взрослой жизни.
«Хочу, чтобы мои ученики стали известными людьми. Может быть, кто-то станет выдающимся переводчиком, другой достигнет высот в иных сферах . Думаю, это будет самый большой наградой в моей педагогической деятельности», - сказала она.
В конкурсе профессионального мастерства приняли участие три учителя и три воспитателя. Они прошли несколько испытаний - урок по теме учебной программы, самоанализ занятия, этап «Я и мир моих увлечений», а также мастер-класс «Учитель учителей».
«Хочется сказать, что в 2018 году очень ровный состав участников. Жюри, наверно, будет трудно подвести итоги и выбрать лучшего», - отметила начальник управления образования Кузнецка Лариса Борисова.
В рамках конкурса воспитатели продемонстрировали высокий уровень владения традиционными и инновационными формами работы с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом они удачно сочетали индивидуальную и коллективную работу.
«Мы посмотрели лучший образец того, как наши учителя и воспитатели должны взаимодействовать с детьми. Это должно происходить в каждом коллективе, все должны быть новаторами, поэтому думайте, дерзайте, от вас много зависит», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.
Победу в конкурсе «Воспитатель года» жюри присудило Ирине Ватрушкиной, которая работает в детском саду №29.
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