04 июля 2019, 14:03Происшествия

В Кузнецке огонь уничтожил дом. ФОТО

В городе Кузнецке Пензенской области утром 4 июля произошел пожар. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили подробности случившегося.

По предварительным данным, в 9.40 вспыхнули надворные постройки, после огонь перекинулся на кровлю кирпичного дома на улице Баумана, в котором было несколько квартир.

Огонь уничтожил все на площади 450 квадратных метров, 350 из них – кровля дома. Тушили пожар 16 человек с помощью четырех спецмашин.

«В результате пожара никто не пострадал. По факту возгорания проводится проверка», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 88

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/podslushanokuzneck

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ