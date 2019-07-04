В Кузнецке огонь уничтожил дом. ФОТО

В городе Кузнецке Пензенской области утром 4 июля произошел пожар. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили подробности случившегося.

По предварительным данным, в 9.40 вспыхнули надворные постройки, после огонь перекинулся на кровлю кирпичного дома на улице Баумана, в котором было несколько квартир.

Огонь уничтожил все на площади 450 квадратных метров, 350 из них – кровля дома. Тушили пожар 16 человек с помощью четырех спецмашин.

«В результате пожара никто не пострадал. По факту возгорания проводится проверка», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».