В Кузнецке огонь унес жизнь мужчины

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14 декабря 2018, 10:02Происшествия
В городе Кузнецке Пензенской области ночью 14 декабря произошел пожар.
По предварительным данным, на улице Железнодорожной в 00.56 в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома вспыхнул диван. Огонь перекинулся на пол и стены жилища. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в результате пожара погиб 55-летний мужчина.
Кроме того, специалисты эвакуировали девять жильцов дома, среди них было двое детей, также удалось спасти трех кузнечан, которые жили этажом выше.
Тушили полыхающую квартиру 11 сотрудников МЧС с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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