В Кузнецке огонь унес жизнь мужчины

По предварительным данным, на улице Железнодорожной в 00.56 в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома вспыхнул диван. Огонь перекинулся на пол и стены жилища. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в результате пожара погиб 55-летний мужчина.

Кроме того, специалисты эвакуировали девять жильцов дома, среди них было двое детей, также удалось спасти трех кузнечан, которые жили этажом выше.

Тушили полыхающую квартиру 11 сотрудников МЧС с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».