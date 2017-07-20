20 июля 2017, 18:58Общество Кузнечане обустроили родники В Кузнецке Пензенской области привели в порядок территории родников, расположенных в окрестностях города. Пока естественные источники - единственный способ для большинства горожан получить чистую питьевую воду. Поэтому и поддержанию их в достойном состоянии уделяют большое внимание.

Состояние кузнецких родников проверили представители городской власти и общественности. Участники экологического рейда осмотрели подходы к родникам и элементы благоустройства - навесы, скамейки и дорожки. Порядок на родниках наводили жители города.

«Это коллективный труд при участии городского актива, которому не все равно. Я доволен первым шагом. Намечаем планы на дальнейшую работу, потому что не везде такое есть. Я в своей жизни первый раз встречаю такое обилие родников», - сказал глава администрации г. Кузнецка Сергей Златогорский.

Родников в Кузнецке, действительно, много. Работу по их благоустройству проводит экологический совет города. Он начал свою деятельность около года назад.

«Когда мы вышли с инициативой в администрацию привести в порядок родники, мы получили большую поддержку. На одном из совещаний озвучили этот вопрос. Первый этап начался с того, что мы обращались к людям. Они помогали деньгами, техникой, людьми», - рассказал председатель экологического совета при главе администрации г. Кузнецка Владимир Шувалов.

В ходе рейда было принято решение закрепить все родники за учебными заведениями города, чтобы школьники и студенты поддерживали порядок на вверенной территории.

Общество

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