14 декабря 2017, 19:19Общество В Кузнецке обустроили главную площадь к Новому году В Пензе и районах области основные силы в эти дни брошены на подготовку к Новому году. Города и села области выглядят все более празднично. Лучше всего это получается там, где властям, коммунальщикам и предпринимателям удается найти общий язык. Один из примеров - Кузнецк. Здесь на главной площади обосновались сказочные герои и натуральная ель.

На главной пощади Кузнецка расположились деревянные фигурки персонажей русских сказок. На носу лисы даже колобка при желании можно повертеть. В центре - настоящая ель. Украсить ее для работников ЖКХ - задача не только творческая, но и рискованная. Кузнецкие коммунальщики в вопросе охраны труда на всероссийском конкурсе вошли в тройку лучших по стране. Медаль и диплом бронзовых призеров стоят на почетном месте - в кабинете Валентина Гущина. Директор одного из ЖЭО заявил, что это все благодаря рядовым кадрам.

Безопасность сплоченного коллектива находится в руках Владимира Степаночкина. Он начинал учителем военного дела, затем работал в пожарной охране, был председателем профсоюза, в ЖКХ пришел 13 лет назад. Сейчас в лицо знает каждого из 340 коммунальщиков Кузнецка, которые, в свою очередь, при встрече всегда узнают его. Всего на всероссийский конкурс заявки подавали больше 3500 организаций.

«Человек труда - этот тот, кто отдает душу работе, уважает свой труд, гордится им», - отметил специалист по охране труда Владимир Степаночкин.

Результат конкурса - это четыре года работы. Именно за такой период жюри оценивало, насколько безопасна работа в каждой из организаций-участниц. За признанием проделанного в Кузнецке труда Владимир Михайлович лично ездил в Сочи, предмет особой гордости - то, что медаль он получил из рук министра труда и социальной защиты России. Впрочем, работают люди не за награды. Уже сейчас известно, что по результатам 2017 года кузнецкие коммунальщики снова войдут в число лучших по стране.

Общество

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