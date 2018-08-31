В Кузнецке обсудили возможности современного образования

В День знаний в городе Кузнецке Пензенской области сели за парты почти девять тысяч школьников. Пока большинство из них еще радовалось последним дням каникул, их учителя обсуждали серьезные вопросы, связанные с состоянием и перспективами развития муниципальной системы образования.

Поставленные в ходе городской педагогической конференции задачи стали основными ориентирами педагогов Кузнецка на новый учебный год.

В этом году тема пленарного заседания педагогической конференции звучала как «Современное образование: через технологии - к результатам». Некоторые примеры того, как в образовательных учреждениях Кузнецка могут действовать в заданном направлении, продемонстрировали участникам педсовета перед началом пленарного заседания. Например, кузнецкая восьмиклассница уже несколько лет успешно осваивает технологию выращивания кристаллов и может многое об этом рассказать.

У педагогов - свои технологии, о них речь шла, как при подведении итогов прошлого учебного года, так и при определение планов на год начинающийся.

«Важно воспитать подрастающее поколение, чтобы оно духовно, нравственно и физически отвечало требованиям будущего. А самое главное - у нас самих должно быть чувство глубокого удовлетворения от того результата, который мы достигаем, видя хорошо подготовленных, правильно ориентированных в этой жизни молодых людей», - отметил Сергей Златогорский, глава администрации Кузнецка.

Свои поздравления с новым учебным годом педагогам и школьникам адресовали глава города Кузнецка Владимир Назаров и депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Кириллов. Традиционно на педагогической конференции прошло чествование лучших

работников образования.