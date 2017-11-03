В Кузнецке обсудили профилактику подростковой преступности

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03 ноября 2017, 17:33Общество
Зампред правительства Пензенской области Юрий Денисов и начальник регионального управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Валерий Муругов изучили работу судебных участков мировых судей в Кузнецком районе.
Они посетили ОМВД по городу Кузнецку и приняли участие в разводе наряда полиции совместно с народными дружинниками, в которой сейчас состоит 172 человека. Они активно содействуют охране общественного порядка.
«В ходе встречи были рассмотрены вопросы усиления работы по профилактике правонарушений среди пешеходов и уличной подростковой преступности», - сообщает пресс-центр облправительства.
В рамках визита Юрий Денисов также ознакомился с работой управления ЗАГС Пензенской области по городу Кузнецку и Кузнецкому району, проверил готовность к работе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, который вводится в действие с 1 января 2018 года и будет являться основой для формирования к 2020 году единого регистра населения РФ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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