12 ноября 2017, 13:25Образование В Кузнецке обсудили нравственное воспитание школьников В Кузнецке завершились Рождественские образовательные чтения. Форум проводят в городе уже в 16-й раз. Он включал конкурс школьных рефератов, а также несколько общегородских акций, в том числе и круглый стол на тему «Проблемы духовно-нравственного воспитания». В нем приняли участие школьники, депутаты Собрания представителей и активисты общественных объединений города.

Проблемы духовно-нравственного воспитания обсудили участники круглого стола, который прошел в Кузнецке в рамках 16-х рождественских образовательных чтений. Участники форума поднимают актуальные для города проблемы, а потому он неизменно пользуется большой популярностью.

«Я очень рад тому, что интерес к Рождественским чтениям в нашем городе не пропадает, а, наоборот, увеличивается, и сегодняшняя тема о том, что нам делать и какой посыл дать будущим поколениям», - рассказал руководитель отдела по взаимодействию церкви и общества Кузнецкой епархии протоиерей Сергий Сидоров.

Проблемы воспитания молодежи были в центре внимания собравшихся. В последнее время в обществе все больше говорят о необходимости всестороннего развития детей, а не только получения ими знаний.

«Если взять интеллектуальное развитие молодежи, оно меньше нас волнует, так как хорошо работают школы в плане обучения. Ребята успешно сдают ЕГЭ, побеждают на олимпиадах. А вот нравственное воспитание оставляет желать лучшего», - отметила депутат Собрания представителей г. Кузнецка, почетный гражданин г. Кузнецка Валентина Майорова.

Формирование системы нравственных ценностей подрастающего поколения - задача, выполнение которой невозможно без положительного примера взрослых. Однако с этим есть немалые проблемы.

«Вот, наверно, лет десять назад мы обратили внимание на то, что нужно воспитывать родителей. В девяностые годы была такая неопределенность, не было работы. Родители тоже потерялись. И вот сейчас пришли дети тех родителей, которые росли в девяностые. Поэтому в школе организован родительский всеобуч» - пояснила директор школы №14, депутат Собрания представителей г. Кузнецка Юлия Чернышова.

Участники круглого стола поделились опытом работы с трудными подростками и отметили необходимость более тесного взаимодействия представителей власти и гражданского общества.

«Главная задача совета в том, чтобы анализировать ситуацию и вовремя снимать проблемы. Благодаря этой системе у нас в городе все спокойно», - подчеркнул председатель совета общественности по профилактике правонарушений г. Кузнецка Владимир Шувалов.

На круглом столе также шла речь об информационной политике и творческой самореализации молодежи. Участники форума выразили убежденность в том, что способствовать духовно-нравственному воспитанию молодежи могут только совместные усилия власти, общественности и церкви.

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