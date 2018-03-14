В Кузнецке обнаружили нарушения градостроительного законодательства

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, предложение кузнечан о внесении изменений в правила землепользования и застройки города не было рассмотрено на публичных слушаниях. Решение об отказе в его удовлетворении было принято местной властью самостоятельно, что нарушает права граждан на участие в градостроительной деятельности.

Представление об устранении нарушений направлено в мэрию Кузнецка. В настоящее время оно находится на рассмотрении, пишет ИА «Пенза-Пресс».