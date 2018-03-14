14 марта 2018, 17:59Общество

В Кузнецке обнаружили нарушения градостроительного законодательства

Пензенские прокуроры выявили нарушения администрацией Кузнецка градостроительного законодательства.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, предложение кузнечан о внесении изменений в правила землепользования и застройки города не было рассмотрено на публичных слушаниях. Решение об отказе в его удовлетворении было принято местной властью самостоятельно, что нарушает права граждан на участие в градостроительной деятельности.

Представление об устранении нарушений направлено в мэрию Кузнецка. В настоящее время оно находится на рассмотрении, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE-2387152/

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