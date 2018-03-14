В Кузнецке обнаружили нарушения градостроительного законодательства

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14 марта 2018, 17:59Общество
Пензенские прокуроры выявили нарушения администрацией Кузнецка градостроительного законодательства.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, предложение кузнечан о внесении изменений в правила землепользования и застройки города не было рассмотрено на публичных слушаниях. Решение об отказе в его удовлетворении было принято местной властью самостоятельно, что нарушает права граждан на участие в градостроительной деятельности.
Представление об устранении нарушений направлено в мэрию Кузнецка. В настоящее время оно находится на рассмотрении, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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