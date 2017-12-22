24 декабря 2017, 12:21Общество В Кузнецке обезопасили горожан, живущих близко к нефтепроводу На юго-восточной окраине города Кузнецка Пензенской области завершили строительство сооружения, предназначенного для защиты жителей ближайших домов в случае аварийных ситуаций на нефтепроводе «Дружба».

Его возвела компания «Транснефть» в рамках реализации договоренностей с руководством области.

В начале года встал вопрос об обеспечениии безопасности жителей более чем 100 домов в Кузнецке, которые располагаются слишком близко к нефтепроводу. Решить проблему удалось благодаря вмешательству губернатора Ивана Белозерцева.

«Наша задача была – сформулировать вопрос, обозначить его. При этом не уйти в какие-то экстремальные вещи: не ложиться на рельсы не перекрывать дороги. Конечно, надо отдать должное областному уровню, прежде всего губернатору, что он нашел подход. Видимо, этот подход совпал со стратегией компании», - сказал глава администрации города Кузнецка Сергей Златогорский.

Протяженность вала составляет более километра, высота – полтора метра, ширина основания – пять метров. Кроме того, был сооружен земляной амбар, который станет местом сбора нефтепродуктов в случае разгерметизации трубопровода. Его емкость составляет 10 тысяч кубических метров. В случае нештатных ситуаций на место оперативно может прибыть несколько бригад. Время ликвидации возможных аварий составляет не более восьми часов. В дальнейшем трубопровод планируется вынести за пределы города. Начать работы предполагается в 2019 году.

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