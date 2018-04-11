В Кузнецке ночью случилось тройное ДТП

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11 апреля 2018, 09:31Происшествия
В ночь на 11 апреля в городе Кузнецке Пензенской области случилось ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла в 00.44 на пересечении улиц Кирова и Московской. Столкнулись три автомобиля – «ВАЗ-2105», «Лада Приора», и «Черри Амулет». В результате ДТП никто не пострадал.
Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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