В Кузнецке ночью случилось тройное ДТП

В ночь на 11 апреля в городе Кузнецке Пензенской области случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла в 00.44 на пересечении улиц Кирова и Московской. Столкнулись три автомобиля – «ВАЗ-2105», «Лада Приора», и «Черри Амулет». В результате ДТП никто не пострадал.

Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».