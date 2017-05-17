В Кузнецке ночью не поделили дорогу 2 легковушки

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17 мая 2017, 17:32Происшествия
В городе Кузнецке Пензенской области в ночь на 17 мая случилось ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 16 мая в 23.36 столкнулись «Лада Гранта» и Mercedes Benz.
В результате ДТП пострадал один человек.
По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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