17 мая 2017, 17:32Происшествия В Кузнецке ночью не поделили дорогу 2 легковушки В городе Кузнецке Пензенской области в ночь на 17 мая случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 16 мая в 23.36 столкнулись «Лада Гранта» и Mercedes Benz.

В результате ДТП пострадал один человек.

По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5298883/