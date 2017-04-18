18 апреля 2017, 14:31Происшествия

В Кузнецке несколько человек попало в ДТП на «ВАЗе»

В городе Кузнецке Пензенской области на ул. Бутурлинской автомобиль «ВАЗ-2114» врезался в препятствие.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 17 апреля в 17.55.

В результате ДТП пострадало несколько человек.

По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5140801/
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