В Кузнецке не поделили дорогу мотоцикл и авто

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15 июня 2017, 17:02Происшествия
В городе Кузнецке Пензенской области произошло ДТП с участием мотоцикла и «ВАЗ-21074».
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Пензенской области, на Алексеевском шоссе столкнулись «ВАЗ-21074» и мотоцикл «Barsik».
За рулем отечественного автомобиля находилась женщина 1985 года рождения. Мотоциклом управлял мужчина 1956 года рождения.
Пенсионера доставили в больницу. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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