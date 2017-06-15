15 июня 2017, 17:02Происшествия В Кузнецке не поделили дорогу мотоцикл и авто В городе Кузнецке Пензенской области произошло ДТП с участием мотоцикла и «ВАЗ-21074».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Пензенской области, на Алексеевском шоссе столкнулись «ВАЗ-21074» и мотоцикл «Barsik».

За рулем отечественного автомобиля находилась женщина 1985 года рождения. Мотоциклом управлял мужчина 1956 года рождения.

Пенсионера доставили в больницу. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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