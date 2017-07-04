В Кузнецке не поделили дорогу две отечественные легковушки

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04 июля 2017, 15:32Происшествия
4 июля в Пензенской области столкнулись два авто.
«В городе Кузнецке Пензенской области на перекрестке улиц Рабочей и Стекловской столкнулись ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111», - сообщает ГУ МЧС России по Пензенской области.
В ДТП пострадал один человек. О его состоянии неизвестно, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
К устранению последствий аварии привлекались три человека и спецтехника.
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