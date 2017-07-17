17 июля 2017, 15:04Бизнесновости В Кузнецке нашли законное решение вопроса близости домов к нефтепроводу Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 17 июля на внеочередной сессии Законодательного Собрания рассказал депутатам о результатах ряда проведенных им деловых встреч.

В частности, речь шло о переговорах с руководством компании «Транснефть-Дружба».

«Обсуждался вопрос, касающийся создания защитных сооружений [для нефтепровода] вблизи Кузнецка. Проблема такая стояла, но вы знаете, что вместе с прокуратурой и руководством компании мы нашли законное решение, и сейчас по этой программе идем. Руководство компании перенесло из других регионов деньги на решение этого вопроса на Пензенскую область, и для нас это очень хорошо», - рассказал Иван Белозерцев.

По его словам, в планах компании на 2017-2023 год – освоение в Пензенской области более 44 млрд рублей.

«Они зарегистрировали свою компанию здесь, в Пензе, будут заниматься прокладкой нефтепровода, второй ветки. Деньги вкладываются очень большие, и налоги будут поступать в наш бюджет, будут созданы дополнительные рабочие места», - пояснил губернатор.

Он также сообщил, что в рамках благотворительных проектов компания намерена выделить средства на ремонт ряда социальных объектов - общежития Пензенского колледжа искусств и Губернского лицея. После согласования проектно-сметной документации начнется финансирование работ по ремонту Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий и областной станции юных техников, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Бизнесновости

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Источник фотографии: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=dZ3xYMxo-OM