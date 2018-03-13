В Кузнецке нашли нарушения в рекламе хоррор-квеста

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13 марта 2018, 16:38Общество
Пензенский УФАС нашел нарушения в рекламе кузнецкого хоррор-квеста.
Как сообщает пресс-служба регионального УФАС России, на стене здания была размещена реклама квестов для взрослых, при этом на ней не было возрастных ограничений.
Рекламораспространителю выдали предписание о прекращении нарушения, материалы дела направили сотруднику УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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