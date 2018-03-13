13 марта 2018, 16:38Общество

В Кузнецке нашли нарушения в рекламе хоррор-квеста

Пензенский УФАС нашел нарушения в рекламе кузнецкого хоррор-квеста.

Как сообщает пресс-служба регионального УФАС России, на стене здания была размещена реклама квестов для взрослых, при этом на ней не было возрастных ограничений.

Рекламораспространителю выдали предписание о прекращении нарушения, материалы дела направили сотруднику УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скиншот - https://pixabay.com/ru/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BA-2878777/

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