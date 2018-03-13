В Кузнецке нашли нарушения в рекламе хоррор-квеста

Как сообщает пресс-служба регионального УФАС России, на стене здания была размещена реклама квестов для взрослых, при этом на ней не было возрастных ограничений.

Рекламораспространителю выдали предписание о прекращении нарушения, материалы дела направили сотруднику УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении, сообщает ИА «Пенза-Пресс».